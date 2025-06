Den Haag - Nach dem Nato-Gipfel in Den Haag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Beschluss zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben als "historisch" bezeichnet.



"Wir haben auf diesem wohl historischen Gipfel zwischen allen 32 Nato-Partnern vereinbart, dass wir unsere Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren auf insgesamt fünf Prozent des BIP erhöhen", sagte Merz am Mittwoch zum Abschluss des Gipfels. Es sei ein Zeichen der Geschlossenheit. Das "diplomatische Geschick" des Generalsekretärs Mark Rutte habe diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht.



Merz verwies zudem auch auf die Litauen-Brigade der Bundeswehr: "Das ist ja ein singulärer Vorgang, dass innerhalb der Nato ein Mitgliedstaat eine ganze Brigade dauerhaft in einem anderen Mitgliedstaat stationiert." Das sei beim Gipfel auch mit Dank verbunden worden in vielen Beiträgen, so der Kanzler.





