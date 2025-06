Freiburg - Vincenzo Grifo bleibt dem SC Freiburg auch in den kommenden Jahren erhalten. Der Verein und der italienische Offensivspieler haben eine vorzeitige Vertragsverlängerung vereinbart, teilte der Bundesligist am Mittwoch mit.



Grifo gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern der Breisgauer. Er steht seit Sommer 2019 beim SC unter Vertrag. Im März dieses Jahres schob er sich in die Top-5 der SC-Rekordspieler. Aktuell steht der 32-Jährige bei 307 Pflichtspielen, 94 Treffern und 88 Vorlagen für den Sport-Club.



"Bei Vince ist noch kein Ende in Sicht", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Er geht auf und neben dem Platz voran, ist topfit und dieses Jahr in seinem Spiel nochmals umfänglicher geworden." Es sei nicht nur seine Statistik, die für die Mannschaft wichtig sei, er strahle auch Sicherheit und Souveränität aus, die ansteckend sei und seinen Mitspielern ungemein helfe.



Über Vertragsinhalte wurde nach Vereinsangaben Stillschweigen vereinbart.





