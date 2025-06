DJ Aktien Schweiz leichter - Holcim weiter gesucht - Amrize schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fast alle Gewinne vom Vortag wieder abgegeben, als die Nachricht über einen Waffenstillstand für Kauflaune gesorgt hatte. Schon am Vortag hatte dabei der feste Franken etwas gebremst. Er verteidigte am Mittwoch weitgehend seine Aufschläge, weil eine Zinssenkung in der Schweiz aktuell weniger wahrscheinlich scheint als in anderen Industriestaaten.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.880 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,99 (Dienstag: 23,44) Millionen Aktien.

Holcim konnten das fast 7-prozentige Vortagesplus mit einem weiteren Anstieg um 1,0 Prozent bestätigen, womit sie auch SMI-Tagessieger waren. Das Papier des Baustoffherstellers wird seit Montag "ex Amrize" gehandelt. Unter dem Namen Amrize wurde das US-Geschäft gebündelt. Die Amrize-Aktie wird separat an der Börse in Zürich aber auch in den USA gehandelt. Einige Analysten hatten sich nach der Abspaltung positiv zu den Holcim-Aussichten geäußert. Amrize gaben aber nun um 4,0 Prozent nach, nachdem der Kurs am Vortag ebenfalls stark gestiegen war.

Am Ende rangierte das Schwergewicht Nestle mit einem kräftigen Minus von 2,7 Prozent, was den SMI maßgeblich mit bremste. Neue kursrelevante Nestle-Unternehmensnachrichten gab es nicht. Givaudan büßten 1,9 und Sika 2,0 Prozent ein.

Novartis gaben 0,4 Prozent ab. Dass der Pharmariese die Übernahme von Regulus Therapeutics nun abgeschlossen hat, sorgte für keinen Impuls. Regulus wird nun nach Unternehmensmitteilung eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novartis. Die Ratingagentur Fitch bestätigte Unterdessen das "AA"-Rating von Novartis. Der Ausblick ist stabil.

June 25, 2025 11:58 ET (15:58 GMT)

