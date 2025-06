NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass Syam Nair mit Wirkung von Montag, dem 7. Juli 2025 zum neuen Chief Product Officer (CPO) ernannt worden ist. Nair wird Nachfolger von Harv Bhela, der seine Amtszeit nach einem erfolgreichen Kapitel der Produktleitungsgeschichte zu Ende brachte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624378122/de/

Syam Nair, Chief Product Officer at NetApp

Nair bekleidete früher führende Positionen bei Salesforce und Microsoft und ist als kühner Innovator der Branche bekannt, der über 25 Jahre Erfahrung mit der Skalierung von Cloudplattformen und der Förderung von Super-Wachstum mitbringt. In seiner neuen Rolle wird Nair die Produkt- und technischen Teams von NetApp leiten, um die Innovation bei Hybridangeboten von Cloud und KI zu beschleunigen und die strategische Vision von NetApp in Sachen datenorientiertes Geschäftswachstum voranzutreiben.

"Ich freue mich sehr, Syam Nair im Führungsteam von NetApp begrüßen zu dürfen. Er kommt zu einem Zeitpunkt zu uns, wo unsere Kunden auf NetApp setzen, das ihnen bei datengestütztem Wachstum und verbesserter Produktivität helfen soll. Sie müssen jedoch nicht nur innovativ sein, um sich zu behaupten, sondern auch die Vorgänge vereinfachen, um die Produktivität und Agilität zu verbessern. Und genau dieses Gleichgewicht hat Syam Nair im Laufe seiner Karriere gemeistert", so George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "Syams nachweisliche Erfolgsgeschichte vom Aufbau der weltweiten Azure-Datenservices bei Microsoft bis hin zur Entwicklung gewaltiger Plattformen wie der Salesforce Data Cloud ist genau das Richtige für uns, wenn wir unseren Fokus scharf auf wachstumsstarke Märkte richten wollen. Und vor allem ist er nicht nur ein ausgezeichneter Technologe, sondern auch ein mitarbeiterorientierter Teamleiter, bei dem Integrität und Wachstumsfokus der Teams im Mittelpunkt stehen. Ich bin mir ganz sicher, dass NetApp unter seiner Produktleitung noch mehr Innovation und Wertschöpfung für die Kunden hervorbringen und seine Position als führender Anbieter in Sachen Cloud, Daten und KI untermauern und damit seine Führungsstellung auch in Zukunft behalten wird."

Vor seiner Tätigkeit für NetApp war Syam Nair Chief Technology Officer und Executive Vice President of Research Development bei Zscaler. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Technik und Produktentwicklung mit sowie Fachkenntnisse in der Entwicklung völlig neuer Technologien und in der Leitung großer Teams durch umfangreiche Transformationsprozesse. Während seiner Tätigkeit für Microsoft gehörte Nair dem Führungsteam an, das die Azure-Datendienstleistungen aufbaute und weltweit ausdehnte. Bei Salesforce wurden unter seiner Leitung branchendefinierende Innovationen hervorgebracht, darunter Salesforce Data Cloud, die Agentic-Plattform der nächsten Generation, die die KI-gestützten Kundenengagementfähigkeiten des Unternehmens erheblich voranbrachten.

"Ich freue mich sehr, zu einem so zukunftsweisenden Zeitpunkt in der Branche zu NetApp zu kommen. Unternehmen wenden sich der Cloud und KI zu, um ihre Betriebsprozesse zu transformieren, und NetApp ist in einer einzigartigen Position, ihnen mit seinem reichhaltigen Portfolio und Talentpool zum Erfolg zu verhelfen", erklärte Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. "Im Laufe meiner Karriere habe ich viele komplexe technologische Herausforderungen in Angriff genommen und Mitarbeiterteams durch Transformationen für Super-Wachstum geführt. Ich freue mich sehr, diese Erfahrung zu NetApp mitzubringen. Wir erarbeiten eine kühne Vision für die Zukunft hybrider Cloud-Datenservices und werden diese im Hinblick auf Wachstum und vor allem mit einem unbeugsamen Fokus auf Kundenerfolg umsetzen. NetApp hat eine inspirierende Mission und eine wertorientierte Kultur, und es ist mir eine Ehre, zu diesem Team zu gehören und die nächste Innovationswelle für unsere Kunden und Partner voranzutreiben."

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624378122/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartner für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com