The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2025



ISIN Name

DE000SHA0019 SCHAEFFLER AG INH. O.N.

FR0013426376 SPIE 19/26

CA55026L3056 LUMINA GOLD CORP. (NEW)

CA83423L1085 SOLIS MINERALS LTD.

XS1813579593 DARLING GLOB.FIN. 18/26

XS2184856859 CHINA HUADI 20/UND FLR

DE000A3H3KP5 WERDERBREMEN ANL. 21/26





