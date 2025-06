Berlin - Junge Deutsche wollen, dass das Land sich eigene Nuklearwaffen beschafft. Das ergab eine bundesweite Umfrage der für die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" in Kooperation mit dem Institut Infas.



Auf die Frage "Sollte Deutschland Atomwaffen besitzen?" antworteten demnach 54 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren mit "Ja". 44 Prozent lehnten dies ab. Das Motiv für diese Haltung wurde nicht abgefragt. Allerdings ist auffällig, dass dies die einzige Altersgruppe ist, die sich für deutsche Atomwaffen ausspricht.



Wer älter ist, lehnt eine deutsche Atombombe ab. In der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen antworteten 91 Prozent der Deutschen mit "Nein" und nur sieben Prozent mit "Ja", bei den Über-65-Jährigen überwiegt mit 74 Prozent die ablehnende Haltung.



Insgesamt lehnt die Mehrheit der Deutschen trotz der Kriege und Krisen der vergangenen Jahre eigene Nuklearwaffen weiterhin ab. Nur 21 wollen eine deutsche Atombombe, 72 Prozent sind dagegen. Damit entspricht die Stimmung in der Bevölkerung der offiziellen Haltung der deutschen Politik seit dem Zweiten Weltkrieg, die sich bei der Nutzung der Kernenergie auf zivile Zwecke beschränkt.



Erhebungszeitraum der Umfrage war Mai 2025, insgesamt wurden 1.015 Menschen befragt.





