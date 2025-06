Der Aktienkurs von AeroVironment klettert am Mittwoch um knackige 21 Prozent nach oben. Der Hersteller von Drohnen meldete zum vierten Mal in Folge Umsatz- und Ebitda-Daten auf Quartalsbasis, die deutlich über den Schätzungen der Analysten lagen.Der Umsatz von AeroVironment kletterte im vierten Quartal auf 275,1 Millionen Dollar. Plus 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Schätzungen der Analysten lagen bei 242,6 Millionen Euro.Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,61 Dollar gegenüber 43 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...