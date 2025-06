Basierend auf Versa Sovereign SASE und gehostet in Swisscom's Netzwerkinfrastruktur in der Schweiz, transformiert beem die Sicherheit von Unternehmen, macht sie einfacher, schneller und sicherer

Versa, global führend in Universal Secure Access Service Edge (SASE), hat heute bekannt gegeben, dass Versa Sovereign SASE das vor Kurzem eingeführte Unternehmensnetzwerk beem von Swisscombetreibt, ein konvergiertes Netzwerk und eine Cybersecurity-Lösung, die komplett in die Infrastruktur von Swisscom eingebettet ist. Das ist das Debut der ersten, von einem Telco bereitgestellten, in ein Netzwerk integrierten SASE-Lösung, die sich für Unternehmen aller Größen eignet. beem bietet Sicherheit, Datenschutz und Internetkonnektivität in einer einzigen nahtlosen Lösung.

Im Gegensatz zu traditionellen Cybersecurity-Methoden, die auf gerätebasierten Agenten oder fragmentierten Lösungen von mehreren Anbietern beruhen, bietet beem über das Netzwerk nativ integrierte Sicherheit. Dank dieser optimierten Architektur kann Swisscom Unternehmenskunden Datenhoheit, eine zentralisierte operative Steuerung und End-to-End Service-Level-Garantien anbieten, was einen konsistenten, vertrauenswürdigen Schutz garantiert.

"Mit beem definiert Swisscom neu, was es heißt, im digitalen Zeitalter ein Telco zu sein," sagte Apurva Mehta, Chief Technical Officer bei Versa. "Indem Versa's Sovereign SASE nativ in das Netzwerk von Swisscom eingebettet wurde, können wir ein neues Modell für eine sichere, leistungsstarke Konnektivität bereitstellen, das den wachsenden Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Compliance und digitale Hoheit gerecht wird. beem ist eine Vorlage, wie Telcos sichere, inländische Zugangsdienste bieten können von Zero Trust und SD-WAN bis SSE mit vollem Spektrum wodurch der Betrieb von Unternehmen jeglicher Größe vereinfacht wird."

"beem vereint die Einfachheit der netzwerkbasierten Sicherheit mit der strategischen Kontrolle eigenständiger Infrastrukturen," sagte Egon Steinkasserer, Chief Technology Officer B2B, Swisscom. "Unterstützt von Versa können wir integrierte Internetkonnektivität und Cybersecurity-Dienste mit voller Datenhoheit bieten sodass Swisscom Kunden über eine einfache, eigenständige und sichere Konnektivität verfügen."

Sovereign SASE: komplette Kontrolle, uneingeschränkte Sicherheit

Versa Sovereign SASE ist ein Bereitstellungsmodell, das im Februar angekündigt wurde, und zwar für die VersaONE Plattform. Sie setzt Unternehmen, Regierungsbehörden und Serviceanbieter wie Swisscom in die Lage, selbst benutzerdefniertes, fortschrittliches Networking und Sicherheitsdienste direkt über die eigene Infrastruktur anzubieten. Diese "Build-your-own"-Methode ist eine leistungsstarke Alternative zu geteilten oder externen SaaS-Umgebungen. Als erste Lösung dieser Art stößt Versa Sovereign SASE bei bedeutenden Kunden auf großes Interesse.

Versa Sovereign SASE ist für die Ära stringenter Datenhoheit, eskalierender Cyber-Bedrohungen und regulatorischer Komplexität gedacht. Es bietet Unternehmen und Organisationen komplette Kontrolle und ist besonders gut geeignet für hochgradig regulierte Branchen oder Sektoren, die kritische Infrastruktur überwachen. Die flexible Architektur ist luftgekapselt und befindet sich ganz im Inland. Dies garantiert einen hochgradigen Schutz und Compliance.

Die Bedeutung von beem

Dies sind einige der Innovationen, die beem bietet:

Erste dieser Art : Swisscom ist weltweit das erste Telco, das SASE-Dienste bietet, die nativ in sein mobiles und Festnetznetzwerk integriert sind. Das macht die Notwendigkeit externer Sicherheits-Overlays oder Zusätze überflüssig.

: Swisscom ist weltweit das erste Telco, das SASE-Dienste bietet, die nativ in sein mobiles und Festnetznetzwerk integriert sind. Das macht die Notwendigkeit externer Sicherheits-Overlays oder Zusätze überflüssig. Wahre Eigenständigkeit : beem wird gänzlich in der Schweiz betrieben, gehostet und verwaltet. Das garantiert die Einhaltung aller Datenschutzvorschriften wie DSGVO und NIS2, ohne die Aufbewahrung von Daten und deren Kontrolle zu beeinflussen.

: beem wird gänzlich in der Schweiz betrieben, gehostet und verwaltet. Das garantiert die Einhaltung aller Datenschutzvorschriften wie DSGVO und NIS2, ohne die Aufbewahrung von Daten und deren Kontrolle zu beeinflussen. Sicherheit und Networking vereint : Betrieben von Versa Sovereign SASE, vereint beem Networking und Sicherheit in einer einzigen, modularen Plattform, was die Architektur vereinfacht, den Rollout beschleunigt und die operativen Gemeinkosten verringert.

: Betrieben von Versa Sovereign SASE, vereint beem Networking und Sicherheit in einer einzigen, modularen Plattform, was die Architektur vereinfacht, den Rollout beschleunigt und die operativen Gemeinkosten verringert. Sicherheit auf Unternehmensniveau für alle : Egal, ob Kleinunternehmen, staatliche Agentur oder Betreiber von kritischer Infrastruktur beem lässt sich skalieren und passt sich unterschiedlichen Bedürfnissen mit einem sicheren, nahtlosen Zugriff an.

: Egal, ob Kleinunternehmen, staatliche Agentur oder Betreiber von kritischer Infrastruktur beem lässt sich skalieren und passt sich unterschiedlichen Bedürfnissen mit einem sicheren, nahtlosen Zugriff an. Sicherheit für Smartphones und IoT: beem ermöglicht sichere Konnektivität, die die Identität überprüft, sobald Geräte sich verbinden keine App, kein Agent oder Tunnel ist erforderlich. Die Authentifizierung des Geräts ist direkt in die SIM-Karte eingebaut für eine native, rigide Zugriffskontrolle.

Bedeutung für die Branche

beem ist ein neues Konzept für eine sichere, eigenständige digitale Infrastruktur, nicht nur in der Schweiz, sondern global. Es stärkt die Position von Versa als ein vertrauenswürdiger Anbieter für nationenweite SASE-Bereitstellungen und positioniert Swisscom als globalen Vorreiter und Vordenker für sichere Konnektivität.

Über Swisscom

Swisscom ist das führende ICT-Unternehmen in der Schweiz und zusammen mit Fastweb Vodafone die Nummer 2 im italienischen Markt. Das Unternehmen bietet Mobil, Internet und TV sowie umfassende IT- und Digitaldienste für Privatkunden und Unternehmen. Swisscom ist das nachhaltigste Telekommunikationsunternehmen der Welt, das sich zu 51 in schweizerischem Besitz befindet.

Über Versa

Versa, global führend in SASE, ermöglicht es Unternehmen, sich selbst schützende Netzwerke zu erstellen, die das Netzwerk und die Sicherheitsinfrastruktur deutlich vereinfachen und automatisieren. Unterstützt von KI, bietet die VersaONE Universal SASE Plattform konvergierte SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen, die Daten schützen und gegen Cyberbedrohungen verteidigen und gleichzeitig das digitale Erlebnis verbessern. Tausende von Kunden mit hunderten und tausenden von Websites und Millionen von Nutzern vertrauen global mit ihren lebenswichtigen Netzwerken und bei ihrer Sicherheit auf Versa. Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz und wird von Investoren wie Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.versa-networks.comFolgen Sie Versa auf LinkedIn und X (Twitter) @versanetworks.

Versa Networks, VOS, das Versa Logo und Versa Titan sind oder sind möglicherweise eingetragene Handelsmarken von Versa Networks, Inc.

