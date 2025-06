Brüssel - EVP-Chef Manfred Weber fordert unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel mehr Verantwortung der Europäer in der Sicherheitspolitik.



"Ich will die transatlantische Partnerschaft, aber ich will endlich, dass wir Europäer eigenständig sind, selbstbewusst sind, uns selbst verteidigen können", sagte er dem Nachrichtenmagazin Politico. "Und das heißt: Europa muss jetzt eine Militärpower werden."



In der EU-Gipfel-Premiere von Kanzler Friedrich Merz (CDU) setzt er deshalb große Hoffnung: "Ich möchte damit starten, dass Berlin zurück ist, dass Friedrich Merz ganz klare Führung zeigt und dass Europa auch auf deutsche Führung wartet", so Weber. Dessen umstrittene "Drecksarbeit"-Aussagen verteidigte Weber: "Man muss sich vergegenwärtigen, der Iran hat heute Raketen, die Europa erreichen können - nicht Amerika. Deswegen, finde ich, machen die auch einen Job für uns."





