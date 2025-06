Courbevoie, Frankreich (ots/PRNewswire) -IDEMIA Secure Transactions, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsverkehrs- sowie Konnektivitätslösungen, und Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Halbleiterhersteller für Stromversorgungssysteme und IoT, haben eine einzigartige strategische Partnerschaft angekündigt, um die Herausforderungen der neuen Ära des Autozugangs zu bewältigen. Dieser Schritt spiegelt die zunehmende Verlagerung hin zu digitaler Mobilität wider, diese Zusammenarbeit wird mehr denn je ein neues Komfortniveau eröffnen, wie Fahrer mit ihren Fahrzeugen interagieren. Es ist ein Schritt in Richtung eines intelligenteren, sichereren und stärker vernetzten Fahrerlebnis.Die Zukunft des digitalen Autozugangs vorantreibenInfineon und IDEMIA Secure Transactions (IST), beide Pioniere auf ihrem Gebiet, vereinen ihre Stärken, um die Zukunft der vernetzten Mobilität sowie die damit verbundenen Sicherheitsherausforderungen zu gestalten. Dank der zuverlässigen Elektronik von Infineon und der sicheren eingebetteten Software- und Cloud-Lösungen von IST ermöglicht die Partnerschaft zuverlässige Automobilqualität, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit für alle Fahrzeugarten und schafft so das Vertrauen von Fahrern. Die Zusammenarbeit bringt Hardwaresicherheit, Kryptographie sowie die Einhaltung von Vorschriften in der Automobilindustrie zusammen und legt damit den Grundstein für eine Post-Quantum-Kryptographie-Welt.Eine erste Zusammenarbeit mit der IndustrieDiese Partnerschaft ist die erste ihrer Art in der Automobilbranche. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um das Know-how des jeweils anderen zu nutzen und ihre Stärken zu bündeln, um den Weg für eine neue Ära in der Branche zu ebnen."Durch den Zusammenschluss mit Infineon vereinen wir unser unübertroffenes Know-how im Bereich Hardware und Software, um einen neuen Standard für den sicheren, nahtlosen sowie skalierbaren Zugang zu Fahrzeugen für die Automobilhersteller zu schaffen. Diese Partnerschaft unterstreicht die führende Rolle von IDEMIA Secure Transactions im Automobilsektor und unsere Fähigkeit, die Zukunft der vernetzten Mobilität zu antizipieren", sagt Philippe DE OLIVEIRA, SVP Automotive & IoT Business Line bei IDEMIA Secure Transactions."IDEMIA Secure Transactions ist ein führender Anbieter von Konnektivität, Sicherheit sowie digitalen Lösungen für die Automobilindustrie und bereits ein zuverlässiger Partner von Infineon. Indem wir enger zusammenarbeiten, können wir dabei helfen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten", sagt Tolgahan Yildiz, Stellvertretender Leiter für vertrauenswürdige mobile Konnektivität und Transaktionen bei Infineon Technologies.Durch die Nutzung des technologischen Know-hows und der etablierten Präsenz beider Partner in der Automobilindustrie sowie der Tatsache, dass Infineon weltweit die Nummer eins bei automobilen Halbleitern ist, unterstreicht diese Ankündigung die Ambitionen von IST und Infineon, die digitale Transformation des Sektors anzuführen sowie ihre Geschäftsmöglichkeiten enorm zu erweitern.Lesen Sie hier (https://www.idemia.com/press-release/idemia-secure-transactions-and-infineon-technologies-unveil-strategic-partnership-dedicated-future-automotive-industry-2025-06-25)weitere Informationen zu dieser Ankündigung.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2634653/5200634/IDEMIA_Secure_Transactions_Logo.jpgKONTAKT: contact.press@idemia.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/idemia-secure-transactions-und-infineon-technologies-stellen-strategische-partnerschaft-fur-die-zukunft-der-automobilindustrie-vor-302491762.htmlPressekontakt:Théo BARBARO,theo.barbaro@idemia.com,+33 06 58 62 05 90Original-Content von: IDEMIA Secure Transactions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180117/6063277