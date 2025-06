hier

Beim Kapitalmarkttag am Dienstag wurde der Fahrplan dazu konkretisiert, wie wir in BD vom 13.6. avisiert hatten. Nach der für September geplanten Abspaltung der Autosparte Aumovio will der DAX-Konzern auch seine Kunststofftechnik-Tochter ContiTech abstoßen. Der Verkauf soll 2026 erfolgen. Dann ist CONTI final ein reiner Reifenhersteller mit einem Mittelfristpotenzial von rd. 14,5 bis 16,0 Mrd. € Umsatz und wie bereits vermutet 13 bis 16 % bereinigter EBIT-Marge.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent