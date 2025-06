NATO mit 5 %-Ziel: Warum Almonty Industries Mega-Mine und ein NASDAQ-Listing perfekt für Investoren sind

Anzeige / Werbung

Geopolitische Konflikte und handelspolitische Beschränkungen machen es immer schwieriger, kritische Rohstoffe zu beschaffen.

Besonders westliche Unternehmen aus Hightech und Verteidigung kämpfen mit knappen Vorräten und immer schärferen Exportkontrollen. Mit dem neuen 5 %-Ziel der NATO wird der Kampf um Rohstoffe wie Wolfram, die essentiell für Rüstungsgüter sind, noch einmal an Fahrt gewinnen. Daher wächst die Nachfrage nach unabhängigen Lieferanten und der Bedarf an verlässlichen Partnern mit ausreichend Kapazitäten. Almonty Industries hat sich als Produzent von Wolfram bereits ein einzigartiges Profil erarbeitet, das von Minen in Europa bis zur bevorstehenden Inbetriebnahme einer Mega-Lagerstätte in Südkorea reicht.

Die Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea und die Minen in Europa

Almonty Industries steht kurz vor dem Produktionsstart in der Sangdong-Mine, die in Kürze in Betrieb gehen soll. Mit einem Wolframgehalt deutlich über dem Niveau vieler Wettbewerber und einer Lebensdauer von über 90 Jahren bietet das Projekt erhebliche Kostenvorteile und Planungssicherheit. Gleichzeitig ist es die größte Wolfram-Mine außerhalb Chinas. Bis 2027 will das Unternehmen 43 % des globalen Angebots außerhalb Chinas stellen, dass sind rund 7 % des weltweiten Angebots.

Neben der Liegenschaft in Südkorea liefert die bereits operative Panasqueira-Mine in Portugal kontinuierlich Wolframkonzentrat. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 2 weitere Wolfram-Liegenschaften in Spanien.

Entwicklung der Wolfram Produktion in Sangdong bis 2027, Quelle: Almonty Industries

Die Bedeutung von langfristigen Lieferverträgen für die Versorgungssicherheit

Um die Nachfrage verlässlicher Endabnehmer zu decken hat Almonty langfristige Abnahmeverträge mit der Plansee-Gruppe geschlossen. Entscheidend ist zudem ein exklusives Abkommen mit einem US-Verteidigungsunternehmen das mindestens 40 t Wolframoxid pro Monat abnehmen wird, die in amerikanische Rüstungssysteme fließen, was stabil kalkulierbare Umsätze garantiert. Darüber hinaus sichert ein separater Vertrag mit einem südkoreanischen SpaceX Zulieferer die Abnahme von Molybdän, das sich ebenfalls auf der Sangdong-Liegenschaft befindet, und ergänzt das Portfolio an strategischen Metallen. Durch die Mindestpreise bei diesen Abkommen und den nach oben offenen Abnahmepreisen kann das Unternehmen sicher planen.

Expansion in die USA, Personalien und NASDAQ-Listing

Almonty hat auf seiner Hauptversammlung beschlossen seinen Sitz in die USA zu verlegen, um als einziger großer Wolframkonzentrat-Produzent in Nordamerika aufzutreten. Der US-Kongressausschuss würdigte in einem Schreiben die Bedeutung der Sangdong-Mine für die nationale Sicherheit, was als klarer Vertrauensbeweis gewertet werden kann. Im Mai wurde das Unternehmen in das Critical Metals Forum eingeladen, was verdeutlicht, dass auch dort Almontys Relevanz erkannt wird. Alan Estevez und General Gustave Perna verstärken seit kurzer Zeit das Board of Directors. Estevez war früher als US-Unterstaatssekretär für Handel und Sicherheit tätig, während Perna zuletzt das Kommando über die US-Armee innehatte. Beide bringen ihr umfangreiches Know-how in Verteidigungslogistik und strategischer Beschaffung in das Unternehmen ein.

Parallel plant das Unternehmen einen Börsengang an der NASDAQ. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Liquidität zu verbessern und institutionelle Investoren anzuziehen, um ihnen eine direkte Beteiligung am erwarteten Wachstum zu ermöglichen.

Laut Bloomberg ist es momentan ein idealer Zeitpunkt an die Börse zu gehen, denn neu notierte Unternehmen verzeichnen aktuell die schnellsten Kursanstiege seit Jahren. In diesem Jahr haben sich die Aktien von 3 Unternehmen am ersten Handelstag mehr als verdoppelt.

Katalysatoren für einen steigenden Kurs

Mehrere Treiber könnten den Unternehmenswert deutlich heben.

Das beschlossene NATO Ziel von 5 % des Bruttoinlandsproduktes für Rüstungsgüter ab spätestens 2035 wird den Bedarf an Wolfram spürbar antreiben. Die Inbetriebnahme einer hochmodernen Wolframoxid-Verarbeitungsanlage in Südkorea wird die Wertschöpfung vor Ort erhöhen und Margen verbessern. Zugleich birgt das Molybdänvorkommen zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Ein erfolgreiches NASDAQ-Listing würde Almonty weithin sichtbar machen und institutionelle Investoren anziehen, die auf sicherheitsrelevante Rohstoffe setzen. Angesichts verschärfter Exportkontrollen Chinas und milliardenschwerer Förderprogramme der USA für kritische Metalle besteht ein politischer Rückenwind für Unternehmen wie Almonty. Fördermittel und Steueranreize für inländische Produktion könnten die Wettbewerbsposition zusätzlich stärken Die Automobilindustrie arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Batterien für die Elektrofahrzeuge. Dort wird mit wolframhaltigen Materialien wie Niobwolframoxid als Anodenmaterial getestet. Gibt es hier einen Durchbruch könnte die Nachfrage nach Wolfram weiter angefacht werden.



Analystenmeinungen und Kursziele

Marktbeobachter zeigen sich optimistisch. Die jüngste Neubewertung durch GBC Research beruht auf einer angehobenen langfristigen Wolframpreisannahmen und einer verbesserter Cashflow-Prognose. Außerdem spiegelt das erhöhte Kursziel sowohl den strategischen Wert der Mine als auch Almontys wachsende Rolle in der globalen Lieferkette wider. Das Kursziel wurde auf 5,50 CAD festgelegt. Sphene Capital sieht das Kursziel bei 5,40 CAD. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 3,64 CAD.

Chart Almonty Industries, Quelle: refinitiv.com

Almonty Industries steht an der Schwelle von einem Nischenproduzenten zum zentralen Rohstofflieferanten für westliche Hightech- und Verteidigungsindustrien zu reifen. Mit einer etablierten Mine in Europa, dem hochgradigen Sangdong-Projekt und einem starken Netzwerk aus langfristigen Abnehmern sichert sich das Unternehmen wertvolle Marktanteile. Das geplante NASDAQ-Listing verspricht zusätzliche Kapitalzuflüsse und erhöhte Wahrnehmung. Das neue 5-% Ziel der NATO wird die globale Nachfrage weiter in die Höhe treiben. Für Investoren, die auf Rohstoffsicherheit und geopolitische Stabilität setzen, könnte die einzigartige Marktposition von Almonty Industries den Weg in eine attraktive Wachstumsphase ebnen.

