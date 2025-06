The following instruments on XETRA do have their first trading 26.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.06.2025Aktien1 AU0000195430 Echo IQ Ltd.2 DE000SHA0100 Schaeffler AGAnleihen/ETF1 FR0014010UW5 Arkéa Public Sector SCF2 US65473PAX33 NISOURCE Inc.3 DE000A4DFG12 Wendelstein 2025-1 UG4 US961214GD95 Westpac Banking Corp.5 USF1067PAH94 BNP Paribas S.A.6 XS3072231809 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi7 US573874AR57 Marvell Technology Inc.8 US87971MCM38 TELUS Corp.9 US87971MCL54 TELUS Corp.10 US91087BBF67 Vereinigte Mexikanische Staaten11 US961214GC13 Westpac Banking Corp.12 DE000DW6AJP4 DZ BANK AG13 US219868CN40 Corporación Andina de Fomento14 XS3106098463 Ford Motor Credit Co. LLC15 XS3091029911 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.16 US573874AS31 Marvell Technology Inc.17 XS3099092325 OMV AG18 XS3103647031 Piraeus Financial Holdings S.A.19 US91087BBE92 Vereinigte Mexikanische Staaten20 DE000A3825T4 DZ HYP AG21 DE000HEL0H19 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS3075438690 Nordic Investment Bank23 IE000KEFZYE7 GS Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF24 IE000E6TPCH9 Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - Acc25 IE000SNCKVM9 Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - Dist