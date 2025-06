Der japanische Yen zieht frische Käufer an, nachdem er am Vortag moderat gefallen ist.Der USD fällt auf ein über drei Jahre tiefes Niveau und übt zusätzlichen Druck auf USD/JPY aus.Händler freuen sich nun auf wichtige Inflationszahlen aus Japan und den USA am Freitag. Der japanische Yen (JPY) hält sich am Donnerstag gegenüber einem insgesamt schwächeren ...

