Thun - Das Solarunternehmen Meyer Burger hat am Mittwoch in den USA einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 gestellt, um die amerikanische Tochtergesellschaft zu sanieren. Dies bestätigte eine Sprecherin am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor hatte Reuters darüber berichtet. Wie bereits Ende Mai gemeldet, hat Meyer Burger wegen finanzieller Schwierigkeiten in den USA alle 282 Mitarbeitenden entlassen und die Produktion von Solarmodulen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...