ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach den Quartalszahlen und dem aktualisierten Ausblick des US-Konkurrenten HB Fuller mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt sieht Analyst Guillaume Delmas laut seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar etwas Auftrieb für die Margenerwartungen an Henkels Geschäftsbereich Adhesives Technologies (AT)./rob/ag/gl



