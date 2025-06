HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 15,90 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bundesnetzagentur dürfte die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um Eon und der Branche die dringend benötigten Investitionen zu versüßen, schrieb Andrew Fisher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In den kommenden Wochen dürften zwar noch nicht alle Details bekannt werden. Er hofft aber auf eine vereinfachte und international wettbewerbsfähigere Regulierung./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

© 2025 dpa-AFX-Analyser