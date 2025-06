Der Australische Dollar setzt seine Gewinnsträhne am Donnerstag zum vierten Mal in Folge fort.Die Reserve Bank of Australia wird voraussichtlich im Juli eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen.Die USA und der Iran könnten sich nächste Woche treffen, aber Trump äußerte Zweifel an der Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung. Der Australische Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...