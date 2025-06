EUR/GBP fällt in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag auf etwa 0,8525.Die starken PMI-Daten aus dem Vereinigten Königreich stützen das Pfund Sterling und sorgen für Gegenwind für das Währungspaar. BoE-Gouverneur Bailey sieht weitere Anzeichen für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Das Währungspaar EUR/GBP verliert am frühen Donnerstagmorgen ...

