DJ Shell dementiert Übernahmegespräche mit BP

DOW JONES--Der Energiekonzern Shell hat einen Medienbericht über Übernahmepläne für den Konkurrenten BP dementiert. "In Reaktion auf die jüngsten Medienspekulationen möchte Shell klarstellen, dass das Unternehmen nicht aktiv ein Angebot für BP in Erwägung gezogen hat, und bestätigt, dass es nicht an BP herangetreten ist und keine Gespräche mit BP über ein mögliches Angebot geführt hat", teilte der Konzern mit.

Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf informierte Personen berichtet, Shell führe Gespräche mit BP über eine mögliche Übernahme. Diese seien in einem frühen Stadium.

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, durch Leistung, Disziplin und Vereinfachung mehr Wert mit weniger Emissionen zu schaffen", teilte Shell weiter mit.

June 26, 2025

