© Foto: DALL*E

Nvidia hat ein neues Allzeithoch erreicht - und Analysten sehen noch viel Luft nach oben. Loop Capital hat nun das höchste aller Kursziele vergeben. Sky is the limit? Die Aktie von Nvidia hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 154,31?US-Dollar erreicht und sich damit eindrucksvoll an die Spitze der weltweiten Börsen zurückgekämpft. Seit dem Tief im April - ausgelöst durch Trump-Zölle und Konkurrenz aus China - hat das Papier rund 63 Prozent zugelegt. Die Marktkapitalisierung des KI-Giganten liegt nun bei 3,77?Billionen?US-Dollar - damit überholte Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt. Ausschlaggebend für den Kursimpuls war eine neue Bewertung durch Loop …