Harvest nimmt Fahrt auf: Rentabilität ein Jahr früher in Reichweite

Anzeige / Werbung

Technologieanbieter überrascht mit beschleunigtem Kurs auf nachhaltige Gewinne

Ein Jahr Vorsprung: Der Plan geht auf

Die Harvest Technology Group Limited hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Im Rahmen ihrer im Juli 2024 angekündigten Drei-Jahres-Strategie "Pathway to Profit" liegt das Unternehmen nun ein volles Jahr vor dem angestrebten Zeitplan - ein deutliches Signal in Richtung nachhaltiger Rentabilität.

Verluste halbiert, Effizienz verdoppelt

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 erwartet Harvest einen Rückgang des EBITDA-Verlusts um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Getragen wird diese Entwicklung durch straffere Betriebsprozesse, margenträchtigere Produktlösungen und geringere Betriebskosten. Das Unternehmen zeigt, wie Effizienz in Wachstum übersetzt werden kann.

Technologie, die Maßstäbe setzt

Mit der für das erste Halbjahr 2026 geplanten Einführung von NEON - einer Edge-AI-fähigen Lösung für hochleistungsfähige Datenverarbeitung, Video- und Audiofunktionen - untermauert Harvest seine Innovationsführerschaft. NEON baut auf der etablierten Stärke des Unternehmens im Bereich Livestreaming bei ultraniedriger Bandbreite auf und erweitert die Grenzen der Fernübertragungstechnologie.

Umsatz mit System: Software als Treiber

Wiederkehrende Softwareerlöse und gebündelte Lösungen sorgen für spürbare Umsatzdynamik und bessere Margen. Mit einem geschärften Marktzugang, fokussiert auf Marine, Verteidigung und industrielle Anwendungen, richtet sich Harvest strategisch klar aus - und trifft damit auf wachsendes Kundeninteresse.

Verteidigung im Blick, Zukunft im Visier

Die Pipeline an Projekten wächst stetig. Besonders erfreulich: das zunehmende Interesse internationaler Verteidigungsintegratoren. Harvest profitiert von einem deutlichen Nachfrageanstieg - nicht nur bei Telemetrie, sondern auch bei sicherer Echtzeit-Übertragung von Video- und Audiodaten.

Skalierbarkeit sichert Wachstumskurs

Mit einer optimal dimensionierten Unternehmensstruktur sieht sich Harvest gut aufgestellt für die globale Expansion. Die strategische Ausrichtung auf Megatrends wie Digitalisierung in der Energiebranche und wachsende Anforderungen an Verteidigungstechnologien verleiht dem Geschäftsmodell zusätzlich Rückenwind.

Neue Märkte, neue Investoren

Durch die Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: HTE) erhöht Harvest gezielt seine Präsenz auf den europäischen Kapitalmärkten. Die Maßnahme steigert nicht nur die Liquidität der Aktie, sondern dient auch als Türöffner für Investoren aus Europa und Asien.

Nähe zu Anlegern als strategisches Element

Die Investor Relations-Aktivitäten werden ausgeweitet: Geplant sind Roadshows in der Asien-Pazifik-Region und Europa - den Anfang machen Präsentationen für institutionelle und vermögende Anleger in Singapur und Hongkong. Laufende Updates über LinkedIn und Medienpräsenz in Fachpublikationen wie Stockhead unterstreichen das Ziel: mehr Sichtbarkeit, mehr Vertrauen, mehr Kapital.

Ein Markt im Wachstum

Sicherheit, Echtzeitdaten und verlässliche Kommunikationstechnologien stehen zunehmend im Fokus staatlicher und industrieller Investitionen. Die wachsende Komplexität globaler Bedrohungslagen und die Digitalisierung operativer Prozesse lassen den Bedarf an spezialisierten Technologielösungen rasant steigen. Unternehmen wie Cisco Systems (ISIN: US17275R1023), das weltweit Netzwerkinfrastruktur, sichere Kommunikationslösungen und Edge-Computing-Technologie bereitstellt, oder Nokia (ISIN:?FI0009000681), das sich mit seiner Industriesparte auf private 5G-Netze und industrielle Kommunikation spezialisiert, zeigen, wie sich globale Technologietrends in konkrete Anwendungen übersetzen. In diesem Umfeld trifft auch Harvest auf eine wachsende Nachfrage nach verlässlichen, skalierbaren und sicherheitskritischen Plattformlösungen.

---?

?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".??

?

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

?

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

?

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

?

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

?

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

?

Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

?

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

?

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen?

Dr. Reuter Investor Relations?

Dr. Eva Reuter?

Friedrich Ebert Anlage 35-37?

60327 Frankfurt?

+49 (0) 69 1532 5857?

www.dr-reuter.eu?

www.small-microcap.eu?

?

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu?

The post Harvest nimmt Fahrt auf: Rentabilität ein Jahr früher in Reichweite appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US17275R1023,FI0009000681,AU0000082422