Früher als geplant: Harvest nimmt Kurs auf schwarze Zahlen

Technologieanbieter übertrifft eigene Ziele: Starke Fortschritte bei Profitabilität, Produkten und globaler Expansion

Ein Meilenstein mit Signalwirkung

Harvest Technology Group Limited ("Harvest") meldet ein starkes Update zur Umsetzung ihrer im Juli 2024 vorgestellten Drei-Jahres-Strategie Pathway to Profit. Der Anbieter von sicherer Livestreaming- und Fernbetriebstechnologie liegt nun ein ganzes Jahr vor dem ursprünglich geplanten Zeitrahmen - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Rentabilität.

Kostensenkung trifft auf Wachstum

Besonders für Investoren hervorzuheben: Der prognostizierte EBITDA-Verlust soll sich im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 50 % reduzieren. Ausschlaggebend hierfür sind gestraffte Betriebsabläufe, eine höhere Margenerzielung sowie gesunkene Betriebsausgaben. Das Unternehmen schafft es also, Effizienzgewinne direkt in verbesserte Ergebnisse zu überführen.

Neue Produkte, neue Chancen

Auch auf der Produktseite setzt Harvest starke Akzente. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 soll mit NEON eine neue Edge-AI-fähige Lösung auf den Markt kommen. NEON bietet leistungsstarke Funktionen zur Edge-Verarbeitung sowie Video- und Audioaufnahme und -wiedergabe. Sie baut auf der bereits etablierten Führungsposition von Harvest im Bereich Livestreaming bei ultraniedriger Bandbreite und Fernbetriebstechnologie auf.

Wachstum durch wiederkehrende Erlöse

Das Unternehmen beschleunigt nicht nur den Umsatz, sondern steigert auch die Margen - und zwar durch wiederkehrende Softwarelizenzierungen sowie gebündelte Lösungsangebote. Unterstützt wird diese Entwicklung durch ein optimiertes Go-to-Market-Modell mit einem klaren Fokus auf die Sektoren Marine, Verteidigung und Industrie. Harvest positioniert sich damit als verlässlicher Partner in sicherheitsrelevanten Anwendungen.

Verteidigungsmarkt im Blick

Die Marktposition des Unternehmens bleibt robust. Die Projektpipeline wächst, angetrieben durch großes Interesse von globalen Verteidigungsintegratoren. Die Nachfrage geht mittlerweile weit über klassische Telemetrie hinaus - sie umfasst zunehmend auch die sichere Echtzeitübertragung von Video- und Audiodaten. Das eröffnet zusätzliche Chancen in einem hochkritischen Marktumfeld.

Skalierbar auf globaler Bühne

Auch operativ stellt sich Harvest neu auf. Das Unternehmen ist nun in der richtigen Größe aufgestellt und für eine globale Skalierung vorbereitet. Dabei orientiert sich die strategische Ausrichtung konsequent an langfristigen Megatrends - vor allem in den Bereichen Energie und Verteidigung. Diese Positionierung schafft strukturelles Wachstumspotenzial.

Kapitalmarktzugang global erweitert

Ein weiterer Schritt zur internationalen Sichtbarkeit: Harvest ist nun zusätzlich an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: HTE) notiert. Diese Doppelnotierung soll nicht nur die Liquidität verbessern, sondern auch den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern. Geplant sind zudem gezielte Investoren-Roadshows in Asien und Europa.

Direkter Draht zu Investoren

Harvest erhöht seine Kommunikationsaktivitäten deutlich. Dazu zählen Roadshows im asiatisch-pazifischen Raum und Europa, mit ersten Präsentationen für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden in Singapur und Hongkong. Zudem informiert das Unternehmen regelmäßig über LinkedIn: Harvest auf LinkedIn. Begleitet wird dies durch eine verstärkte mediale Präsenz in Fach- und Finanzpublikationen wie Stockhead.

Der Markt wächst

Die Nachfrage nach sicherer Kommunikationstechnologie erlebt weltweit einen strukturellen Aufschwung. Insbesondere Anwendungen in kritischen Infrastrukturen, der Verteidigung sowie industriellen Remote-Lösungen gewinnen an Bedeutung. Unternehmen wie Palantir Technologies (ISIN:?US69608A1088), die auf datenbasierte Entscheidungsplattformen für staatliche und sicherheitsrelevante Anwendungen setzen, oder Axon Enterprise (ISIN:?US05464C1018,) mit Fokus auf vernetzte Video- und Beweissicherungstechnologie, zeigen, wie stark dieses Marktsegment wächst. Der Trend geht klar in Richtung integrierter Systeme, die zuverlässige Datenübertragung, Echtzeit-Kommunikation und skalierbare Softwarelösungen verbinden - genau hier setzt auch Harvest an.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

