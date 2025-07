Digitale Brücke in gefährliche Zonen

Anzeige / Werbung

In einer Welt, die sich im Krisenmodus befindet, rücken technologische Alternativen zu klassischen Arbeitsmodellen in den Fokus - besonders in sicherheitskritischen Branchen. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, Fachkräftemangel und verschärften ESG-Anforderungen verändert das Spielfeld. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, gefährliche, abgelegene oder schwer zugängliche Arbeitsorte effizienter und sicherer zu erschließen. Remote Presence-Technologien - also Lösungen zur Fernüberwachung und -steuerung - gewinnen an Bedeutung. Sie ermöglichen es, per Video, Daten- und Audiostream in Echtzeit mit Einsatzorten zu interagieren. So lassen sich nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch Risiken nachhaltig minimieren.

Ein aktueller McKinsey-Bericht zum industriellen Internet der Dinge unterstreicht das Potenzial: Intelligente Automatisierung und Fernzugriff könnten bis 2030 weltweit Produktivitätsgewinne zwischen 400 und 650 Milliarden US-Dollar bringen. In genau diesem Marktsegment ist die australische Harvest Technology Group aktiv. Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Hardware- und Softwarelösungen, um Daten selbst unter extremen Bedingungen sicher in Echtzeit zu übertragen.

Technologie für raue Bedingungen

Harvest hat sich auf besonders anspruchsvolle Einsatzgebiete spezialisiert. Dazu zählen Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, militärische Operationen und kritische Infrastrukturen. Die Basis bildet eine Technologie, die hochauflösende Video-, Sensor- und Audiodaten verschlüsselt komprimiert - und das selbst bei sehr geringer Bandbreite. So können auch entlegene Orte effektiv überwacht, begutachtet oder sogar gesteuert werden.

Ein konkretes Beispiel ist die firmeneigene Plattform Infinity Nodestream. Während konventionelle Fernwartung meist mit statischen Bilddaten arbeitet, ermöglicht diese Lösung einen kontinuierlichen und manipulationssicheren Livestream - auch bei instabilen Netzverbindungen. Das spart Reisekosten, erhöht die Mitarbeitersicherheit und verbessert die Entscheidungsfindung vor Ort. Laut Unternehmensangaben wird die Plattform bereits aktiv im Energie- und Verteidigungssektor eingesetzt.

Sicherheit, Umwelt und Effizienz im Einklang

Neben der Effizienz spielt das Thema ESG eine immer wichtigere Rolle. Auch hier bietet Harvests Technologie einen klaren Vorteil: Weniger Dienstreisen bedeuten weniger Emissionen. Zudem sinkt das Risiko von Arbeitsunfällen, wenn gefährliche Einsätze durch Fernzugriff ersetzt werden. Ein Bericht des australischen Verteidigungsministeriums hebt hervor, dass die Lösungen von Harvest sowohl zur operativen Sicherheit als auch zu ökologischen Zielsetzungen staatlicher Projekte beitragen.

Wachstum durch strategische Partnerschaften

Harvest verfolgt eine klare Wachstumsstrategie. Dazu zählen unter anderem Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die bereits auf die Ferninspektionslösungen des Unternehmens setzen. Auch mit großen Konzernen aus dem Öl- und Gassektor bestehen Kooperationen. Für das Jahr 2025 steht die Expansion nach Nordamerika und Europa im Fokus. Im Zuge dessen wurde eine strategische Partnerschaft mit der europäischen Beratungsfirma ThreePro Consultants geschlossen.

Zukunftsmarkt Remote Presence

Trotz bestehender Vor-Ort-Strukturen setzen viele Marktteilnehmer nach wie vor auf klassische Inspektionsmodelle. Doch der Trend ist eindeutig: Analysten sehen im Bereich Remote Access und Datenmanagement einen zentralen Wachstumstreiber. Laut Deloitte wird der Anteil automatisierter Remote-Systeme im Energiesektor bis 2030 deutlich steigen. Besonders dort, wo geografische oder sicherheitsbedingte Hürden bestehen, wird Remote Presence zur Schlüsseltechnologie.

Börsennotierte Unternehmen wie Teledyne Technologies (ISIN: US8793601050) und Hexagon AB (ISIN: SE0000103699) zeigen, dass Remote-Präsenz und intelligente Sensorik längst keine Zukunftsmusik mehr sind. Beide investieren gezielt in Technologien zur Fernüberwachung, Datenerfassung und Automatisierung - besonders in sicherheitskritischen und schwer zugänglichen Bereichen. Ihre Aktivitäten an den Kapitalmärkten verdeutlichen das wachsende Vertrauen in digitale Lösungen für eine zunehmend komplexe und risikobehaftete Welt.

Fazit: Aufbruch in eine neue Sicherheitsära

Harvest Technology trifft den Nerv der Zeit. Das Unternehmen bietet Lösungen für eine Welt, die zunehmend auf Fernzugriff, digitale Sicherheit und ESG-Konformität angewiesen ist. In einem dynamischen Umfeld mit wachsenden Risiken adressiert Harvest einen klar definierten Zukunftsmarkt - und bringt mit seinen Technologien Bewegung in die sicherheitskritischen Industrien der Welt.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology



Enthaltene Werte: SE0000103699,US8793601050,AU0000082422