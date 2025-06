Die Stuttgarter schalten in den Angriffsmodus. Mercedes-Benz präsentiert mit dem AMG GT XX Concept ein elektrisches Hypercar, das einen Vorgeschmack auf die Technologie gibt, die schon ab nächstem Jahr für Kunden verfügbar sein soll. Ein klares Signal an die Konkurrenz und an die eigenen Aktionäre: Mercedes meint es ernst mit der elektrischen Performance-Zukunft.Entwickelt von der Performance-Schmiede AMG, ist der GT XX der erste Prototyp auf der kommenden Elektro-Sportwagen-Plattform des Konzerns. ...

