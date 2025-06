Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ganz nach diesem Motto kommen die Zahlen des Speicherherstellers als einem der letzten Nachzügler der Berichtssaison daher und sorgen für helle Freude: Im dritten Quartal 2025 konnte MICRON TECHNOLOGY einen Gewinnsprung verzeichnen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,33 $ auf 1,91 $ und damit viel stärker als am Markt erwartet. Die Umsätze zogen daneben um fast 37 % von 6,81 Mrd. $ auf 9,3 Mrd. $ an - auch hier wurden die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Nun blickt man unerwartet optimistisch in die Zukunft. Der Umsatz dürfte auch wegen der KI-getriebenen Nachfrage von Rechenzentren-Betreibern im vierten Geschäftsquartal nach Unternehmensvoraussagen 10,4 bis 11 Mrd. $ erreichen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,35 bis 2,65 $ liegen. Ein Grund zur Freude, auch die Aktie jubiliert heute!



