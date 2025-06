EUR/CAD hat 1,6052 erreicht, das neue Hoch seit März 2018.EZB-Villeroy bemerkte, dass die Zentralbank die Zinssätze senken könnte.Der rohstoffgebundene CAD hat Schwierigkeiten, nachdem die WTI-Preise in dieser Woche um über 12,50% gefallen sind.EUR/CAD setzt seine Gewinnserie fort, die am 16. Juni begann, und wird am frühen Donnerstagmorgen im europäischen ...

