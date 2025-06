FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 33 (74) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 580 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1350 (910) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES BT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - BERENBERG REINITIATES VODAFONE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 80 PENCE - BERENBERG STARTS ZEGONA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1000 PENCE - BERNSTEIN RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 450 (300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1028 (973) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ENTAIN TO 'BUY' - PRICE TARGET 1020 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' - RBC CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 410 (465) PENCE



