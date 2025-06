Bereits im Mai kündigte Xiaomi mit dem XRING 01 seinen ersten eigenen SoC für Smartphones und Tablet an, und der scheint es in sich zu haben. Der Hersteller peilt nicht nur einen Chip für Einsteiger- und Mittelklassegeräte an, sondern will es dank 3nm-Fertigung bei TSMC gleich mit den ganz Großen aus der Branche aufnehmen. Ersten Benchmarks zufolge scheint das auch gut zu gelingen.

Den vollständigen Artikel lesen ...