© Foto: CFOTO - CFOTO

Xiaomis erster E-SUV startet - und das gleich mit Ansage: Der YU7 soll Marktanteile holen, Tesla jagen und Xiaomis Ökosystem auf ein neues Level heben. Die Aktie steht kurz vor dem Allzeithoch.Xiaomi hat mit der Vorstellung seines ersten Elektro-SUVs YU7 einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Das Modell, das direkt gegen Teslas Model Y antritt, ist Teil einer 10-Milliarden-Dollar-Offensive auf dem chinesischen Automarkt. Der Launch am Donnerstag erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Xiaomi-Aktie mit einem Jahresplus von 64 Prozent nahe einem Rekordhoch in Hongkong notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 187 Milliarden US-Dollar hat Xiaomi den bisherigen Platzhirsch BYD überholt und …