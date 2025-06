Siemens Energy auf Höhenflug - Jahreshoch beflügelt Anleger

Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte zeigt sich der DAX am Donnerstag wieder deutlich fester. Der deutsche Leitindex profitiert von der positiven Stimmung an den US-Börsen, wo der Nasdaq am Vortag ein neues Allzeithoch markierte. Die Anleger greifen wieder zu - gestützt von starken Technologiewerten und der Hoffnung auf stabile Konjunkturdaten.

Makroökonomischer Überblick

Am Morgen wurde das GfK Konsumklima für Deutschland veröffentlicht. Der Index fiel mit -20,3 Punkten etwas schwächer aus als erwartet und signalisiert, dass die Kauflaune der Verbraucher weiterhin gedämpft bleibt.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA. Dort werden zwei wichtige Wirtschaftsdaten erwartet:

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal in der finalen Schätzung. Erwartet wird ein Rückgang von -0,2 % im Quartalsvergleich.

in der finalen Schätzung. Erwartet wird ein Rückgang von im Quartalsvergleich. Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders), die mit einem kräftigen Anstieg von 8,5 % prognostiziert werden - ein potenziell starker Impuls für die Industrie.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Siemens Energy AG (Deutschland):

Die Aktie des Energietechnikkonzerns erreicht heute ein neues Jahres- und 52-Wochen-Hoch. Das Papier ist weiterhin stark gefragt - gestützt durch positive Branchentrends, Fortschritte bei der Restrukturierung und anhaltendes Interesse institutioneller Investoren. Siemens Energy profitiert zudem von der wachsenden Nachfrage nach Infrastruktur- und Energielösungen im Zuge der globalen Energiewende. Nike Inc. (USA):

Der US-Sportartikelhersteller wird heute Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Erwartet wird ein Umsatz von rund 10,67 Milliarden US-Dollar. Analysten und Investoren blicken gespannt auf die Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf Fortschritte beim Sanierungsprogramm "Win Now" und die Entwicklung der Margen. Die Aktie steht bereits im Vorfeld im Fokus des Handels.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FWU 8,88 22814,014754 Punkte 26,87 Open End DAX® Bull UG6S2K 4,33 23276,370242 Punkte 55,41 Open End DAX® Bull UG5FVQ 12,65 22431,093994 Punkte 18,79 Open End DAX® Bull UG5FWW 8,65 22834,168471 Punkte 27,53 Open End Nasdaq-100 Bull UG66XR 11,38 21030,110954 Punkte 16,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Zscaler Inc. Call UG7H11 5,75 300,00 USD 2,92 17.06.2026 Johnson & Johnson Call UG1REQ 1,47 150,00 USD 5,86 16.12.2026 DAX® Put UG6B25 2,47 23500,00 Punkte -39,53 11.07.2025 Renk Group AG Call UG78VH 1,1 72,00 EUR 3,36 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,58 500,00 DKK 4,41 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Allianz SE Long UG3WW8 9,6 226,649641 EUR 3 Open End Volkswagen AG Long HC15QZ 3,26 59,519703 EUR 3 Open End MDAX® Long UG6H8Q 4,99 19954,613948 Punkte 3 Open End DAX® Short UG5LC2 2,06 25064,324635 Punkte -15 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Long HD2TBP 11,34 167,099319 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2025; 11:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!