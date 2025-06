Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Serienproduktion für den neuen Multilayer-Keramikkondensator (MLCC) GCM21BE71H106KE02 aufgenommen hat. Das Bauteil ist der weltweit erste MLCC in der Baugröße 0805 Zoll (2,0 x 1,25 mm), der eine Kapazität von 10 µF bei einer Nennspannung von 50 VDC bietet und speziell für Anwendungen im Automobilbereich entwickelt wurde. Dieses hochmoderne Produkt stellt einen bedeutenden Fortschritt im MLCC-Design dar, da es ein kleineres 0805-Zoll-Gehäuse unter Beibehaltung von Kapazität, Nennspannung und MLCC-Zuverlässigkeit bietet.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 10µF/50Vdc MLCC in 0805-inch Size for Automotive Applications

Fortschritte bei Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Technologien für autonomes Fahren (AD) erfordern eine erhöhte Anzahl von integrierten Schaltkreisen (ICs) in Fahrzeugsystemen. Dieser Anstieg an ICs führt gleichzeitig zu einem größeren Bedarf an passiven Hochkapazitätskomponenten, die mit verschärften Platzbeschränkungen einhergehen, da eine größere Anzahl von Kondensatoren auf den zunehmend dichter bestückten Leiterplatten (PCBs) für Fahrzeuge untergebracht werden muss.

Der für 12V-Automobilstromversorgungen entwickelte Kondensator GCM21BE71H106KE02 nutzt Muratas proprietäre Keramikmaterialien und Dünnschichttechnologien. Dies hilft Ingenieuren, Platz auf der Leiterplatte zu sparen und die Gesamtzahl der Kondensatoren zu reduzieren, was zu kleineren, effizienteren und zuverlässigeren Fahrzeugsystemen führt. Als erster speziell für den Automobilbereich entwickelter MLCC, der eine Kapazität von 10?µF bei einer Nennspannung von 50?VDC im kompakten 0805-Zoll-Gehäuse erreicht, stellt der GCM21BE71H106KE02 einen bedeutenden Fortschritt in der Kapazitätseffizienz dar. Er bietet etwa das 2,1-Fache der Kapazität von Muratas bisherigem 4,7?µF/50?VDC-Produkt trotz gleicher Gehäusegröße. Im Vergleich zum bisherigen 10?µF/50?VDC-MLCC im größeren 1206-Zoll-Format (3,2 1,6 mm) benötigt der neue MLCC zudem rund 53?% weniger Platz. Für Automobilanwendungen bedeutet dies erhebliche Platzeinsparungen.

Murata wird die Miniaturisierung und Kapazitätssteigerung von MLCCs weiter verfolgen und sein Produktportfolio erweitern, um den sich wandelnden Anforderungen des Automobilmarktes gerecht zu werden. Diese Bestrebungen werden es der Branche ermöglichen, leistungsfähigere und multifunktionalere Fahrzeuge zu entwickeln. Darüber hinaus will Murata durch die Verkleinerung elektronischer Komponenten den Materialverbrauch senken und die Produktionseffizienz pro Einheit verbessern, was wiederum den Stromverbrauch an den Fertigungsstandorten senken und die Umweltbelastung insgesamt verringern wird.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

