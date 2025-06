Trumps Angriffe auf Powell haben das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Fed untergraben und den USD unter Druck gesetzt. Der Dollar notiert auf einem Dreijahrestief nahe 97,00. Ein Bericht von JP Morgan warnt vor möglichen stagflationären Auswirkungen von Trumps Zöllen. Der US-Dollar notiert am Donnerstag den sechsten Tag in Folge schwächer, da Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...