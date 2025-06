Hannover (ots) -- Premiere: Pauschalreisen und TUI fly Flüge ins größte Skigebiet Nordeuropas- All-Inclusive unter Palmen: Sharm El Sheikh zurück in den Fokus- Neue Produktlinien: TUI Select, X-TUI und TUI Solo für mehr Individualität- Highlights: Neues TUI Blue Hotel in Malaysia und erstes Riu Palace Hotel auf Phuket- TUI Tours setzt auf maßgeschneidert, individuell & flexibelDie Reiselust bleibt hoch - trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. "Die Menschen entscheiden sich bewusst für Reisen - als Auszeit, als Ausgleich und als Erlebnis", sagte Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung bei der Vorstellung des Winterprogramms 2025/2026 in Berlin. "Wir waren früh im Markt und sind gut in den Winter gestartet", so Jacobi weiter. Der frühe Verkaufsstart zahlt sich aus - insbesondere die Nachfrage nach Fernreisen steigt, allen voran nach Asien. Gleichzeitig bleiben die Klassiker Spanien, Ägypten, Türkei und Portugal über alle Zielgruppen hinweg gefragt. Die Preise entwickeln sich konstant. Australien, Malediven, Mauritius, Südafrika, Seychellen und Schweden werden im Winter sogar günstiger.Neue Produktlinien: TUI Select, X-TUI und TUI Solo für mehr IndividualitätUrlaub soll möglichst gut zum Leben passen - dafür hat TUI ihre Produktlinien geschärft. Gästefeedbacks zeigen klar, was für verschiedene Zielgruppen besonders wichtig ist. Die neue Premium-Produktlinie TUI Select richtet sich an alle, die mehr Komfort und Service wünschen - mit erstklassigen Hotels und exklusiven Extras wie Privattransfers und Sitzplatzreservierungen. "Das ist ein echtes Komfort-Upgrade zur klassischen Pauschalreise. Wer es flexibler und günstiger mag, wird bei X-TUI fündig: Einfach Flug und Hotel zum besten tagesaktuellen Preis buchen - ohne Schnickschnack, aber mit Qualität", so Jacobi.TUI startet Solo-Wochen: Allein reisen und gemeinsam erlebenJeder neunte TUI Gast reist bereits solo, Tendenz steigend. "Solo reisen, aber nicht allein bleiben - das ist der Gedanke hinter unseren neuen Solo-Wochen", erklärte TUI Produktchef Steffen Boehnke. TUI startet auf Kreta und in der Türkei mit besonderen Angeboten für Soloreisende. Sport, Genuss, Partys und exklusive Solo-Ausflüge, wie beispielsweise Wein & Food Tasting, machen den Urlaub zum Gemeinschaftserlebnis. "Es gibt eine hohe Nachfrage nach ungezwungenem Austausch mit Gleichgesinnten", so Boehnke. Die ersten Solo-Wochen finden bereits im November auf Kreta im TUI Magic Life Club Candia Maris und in der Türkei im TUI Magic Life Club Beldibi und im TUI Blue Belek statt.Neue Skigebiete Sälen und Trysil erstmals auch als PauschalreisenTUI nimmt das größte Skigebiet Nordeuropas neu ins Programm und startet erstmals mit TUI fly immer samstags ab Düsseldorf zum Scandinavian Mountains Airport ins schwedische Sälen. Die neuen TUI Pauschalreisen bieten direkten Zugang zu den fünf Skigebieten der Region, darunter auch Trysil in Norwegen. Schneesicherheit, moderne Infrastruktur, breite Pisten, großzügige Kinderbereiche und naturnahe Erholung zeichnen die Region aus. 20 Hotels und Lodges sind als Pauschalreise inklusive Flug und Transfer im Winter buchbar, wie beispielsweise die Vier-Sterne SkiStar Lodge Hundjfället direkt an der Piste mit Skischule.Neuer Winter-Hotspot: Robinson FieberbrunnMitten in den Kitzbüheler Alpen und ganz frisch eröffnet, geht der Robinson Fieberbrunn in die erste Wintersaison. Das Resort liegt direkt an der Piste in einem der Top-5-Skigebiete der Welt - ein Premium-Clubprodukt für aktive Wintersportfans.Sonne & Strand: Sharm El Sheikh rückt in den FokusMit der Wiedereröffnung des TUI Magic Life Redsina wird Sharm El Sheikh von deutschen Urlaubern neu entdeckt. Zwei Mal pro Woche fliegt TUI fly ab Düsseldorf und Frankfurt direkt auf die Sinai-Halbinsel. "Wir sehen hier großes Potenzial. Sharm El Sheikh punktet mit Traumstränden, faszinierenden Riffen und attraktiven Preisen", so Boehnke. Insgesamt bietet TUI auf der Sinai-Halbinsel rund 100 Hotels und über 30.000 Flugsitzplätze mit der eigenen Airline.Fernreisen angesagt: Asien wird zum WinterfavoritenAsien entwickelt sich gesamthaft sehr positiv und ist zudem der Kontinent mit dem dynamischsten Ausbau an TUI Hotels. Bereits 22 Hotels in acht Ländern gehören zum TUI Hotels & Resorts Portfolio - Tendenz weiter steigend. Das beliebteste Fernreiseziel Thailand legt kräftig zu: Mit neuen Direktflügen nach Bangkok und Phuket, vielen neuen Hotels, darunter auch das TUI Blue Maduzi in Bangkok und das Riu Palace Phuket (Eröffnung in 2026), sowie vier neuen Rundreisen baut TUI das Angebot in Thailand weiter aus. Ein besonderer Reisetipp ist Khanom am Golf von Thailand - bekannt als Heimat der rosa Delphine, mit traumhaften Sandstränden, unberührten Bade-Buchten und neuen Boutiquehotels im TUI Programm. Auch die Nachfrage nach den Malediven und Mauritius wächst deutlich. Aufsteiger im Winter sind Malaysia, Japan und China. In Malaysia nimmt TUI mit dem Fünf-Sterne-Hotel TUI Blue The Haven Ipoh ein neues Highlight ins Portfolio auf. Auch die vier TUI Blue Hotels in China sind nun für deutsche Gäste buchbar, während in Japan drei neue Rundreisen das Programm ergänzen. "Unsere beliebten Hotelmarken sind nun auch in neuen Destinationen zu finden. Mit dem TUI Blue Berawa hat kürzlich unser erstes Haus auf Bali eröffnet und mit dem TUI Blue Angkor Grace kommt in 2025 ein attraktives Wellness-Hotel in Kambodscha dazu", sagte Artur Gerber, Managing Director TUI Hotels & Resorts.Mit einem Buchungsplus von über 20 Prozent schaffen die Kapverden im Winter den Sprung unter die Top-10-Reiseziele. Auch Dubai und Abu Dhabi sind beliebte Winterziele. Gemeinsam mit Eurowings und Lufthansa wurde ein starkes Flugangebot aufgebaut. In den Emiraten bietet TUI zusätzlich zum breiten Hotelportfolio rund 400 Erlebnisse mit TUI Musement, darunter National Geographic Day Tours.Individuell statt Standard: Rundreisen werden personalisiertTUI reagiert auf den Trend zu individuellen Erlebnissen mit einem deutlich erweiterten Rundreise-Portfolio. Besonders stark gefragt für Rundreisen sind Thailand, Ägypten, Mexiko, Vietnam und Sri Lanka. Die neue Plattform TUI Tours ermöglicht es, maßgeschneiderte Reisen in Echtzeit zu planen und zu buchen - inklusive Hotels, Transfers und exklusiver Ausflüge.TUI wird zur Freizeitmarke - auch zuhauseTUI erweitert ihr Angebot über die Urlaubsreise hinaus. "Wir wollen Menschen auch abseits der klassischen Urlaubsreise erreichen - mit Ideen, Inspiration und echten Freizeitmomenten, um den Alltag zu bereichern", sagte der TUI Deutschland-Chef. Über die TUI App stehen mehr als 1.000 buchbare Erlebnisse in Deutschland zur Verfügung - von Berlin bis München. Dazu zählen Themenbrunches, Yoga in der Van-Gogh-Ausstellung oder besondere Events von Fever wie eine Dornröschen-Show in Bonn. Ergänzend bietet der neue TUI Lifestyle Shop unter shop-tui.com Fanartikel und Markenprodukte rund um Urlaub, Sport und Freizeit.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros, der myTUI-App oder unter www.TUI.com.Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Aage Dünhaupt, presse@tui.deOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/6063866