Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, betonte am Donnerstag, dass ein schrittweiser und sorgfältiger Ansatz für den weiteren Abbau der geldpolitischen Einschränkungen angemessen bleibt, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Die Geldpolitik muss weiterhin restriktiv bleiben, bis die Risiken einer nachhaltigen Rückkehr der Inflation zum Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...