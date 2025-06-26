Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.06.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Ein echter Gamechanger: Diese News kann den Grundstein für eine Neubewertung der Rock-Tech-Aktie legen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2AGVE | ISIN: US57777K1060 | Ticker-Symbol: MYE0
Frankfurt
25.06.25 | 15:29
1,760 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
MAXCYTE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAXCYTE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8901,93015:08
1,8901,93014:44
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MAXCYTE
MAXCYTE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MAXCYTE INC1,7600,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.