Die Bestellungen für langlebige Güter in den USA stiegen im Mai stärker als erwartet.Der US-Dollar-Index bleibt im negativen Bereich unter 97,50.Die Bestellungen für langlebige Güter in den Vereinigten Staaten (USA) stiegen im Mai um 16,4 % oder 48,3 Milliarden Dollar auf 343,6 Milliarden Dollar, berichtete das US Census Bureau am Donnerstag. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...