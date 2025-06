Im April hatte die Continental-Aktie eine Rally gestartet: Vom Tief aus legte sie in der Spitze um knapp 50 Prozent zu - von der Krise in der Autobranche keine Spur. Seit dem Kapitalmarkttag am Dienstag korrigierte die Aktie allerdings deutlich. Auch am Donnerstag sieht es zunächst nach herben Verlusten aus. Was bedeutet das für Anleger?

Den vollständigen Artikel lesen ...