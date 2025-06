Ein weiteres europäisches Solar-Unternehmen ist pleite. Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger, das auch in Deutschland mehrere Standorte betreibt, hat in den USA Gläubigerschutz nach 'Chapter 11' beantragt. Ein entsprechender Antrag ist beim Insolvenzgericht in Delaware eingereicht worden. Die Aktie von Meyer Burger scheint wertlos. Laut Gerichtsunterlagen liegen die geschätzten Verbindlichkeiten von Meyer Burger in den USA bei 500 Millionen bis einer Milliarde US-Dollar. Die geschätzten ...

