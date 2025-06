Nidau - Die Quickline-Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung einen neuen Verwaltungsrat gewählt. Matthias Grossenbacher, Geschäftsführer Renet AG, tritt sein Mandat per sofort an. An der Generalversammlung vom 26. Juni 2025 ist ein neues Mitglied in den Quickline-Verwaltungsrat für die Dauer von zwei Jahren gewählt worden: Matthias Grossenbacher, Geschäftsführer Renet AG, löst Rudolf Eicher ab, welcher von seiner VR-Funktion nach 18 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...