Die steigende Nachfrage nach moderner Dateninfrastruktur, Cloud-nativen Plattformen und Analysediensten verändert das europäische Snowflake-Ökosystem, so der Bericht "ISG Provider Lens".

Unternehmen in Europa setzen zunehmend auf die Cloud-Datenmanagement-Plattform Snowflake, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, die Einführung von KI zu beschleunigen und strenge Vorschriften einzuhalten. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners" für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass traditionelle Datenplattformen angesichts steigender Datenmengen und der zunehmenden Nutzung von fortschrittlichen Analysen, KI und sicherer Zusammenarbeit immer ineffizienter werden. Daher investieren Unternehmen in Europa in die Cloud-Migration und die Modernisierung ihrer Infrastruktur. Zu dieser Umstellung gehört auch die Einführung von Cloud-Datenplattformen, die verschiedene Datentypen konsolidieren und Silos beseitigen, um den Zugriff und die gemeinsame Nutzung zu verbessern.

"Europäische Unternehmen müssen die Skalierbarkeits- und Leistungsengpässe traditioneller lokaler Data Warehouses überwinden", so Steve Hall, Partner und President, ISG EMEA. "Cloud-Datenplattformen wie Snowflake ermöglichen es Unternehmen, Rechenleistung und Speicherplatz unabhängig voneinander zu skalieren und so eine hohe Leistung und effiziente Unterstützung für gleichzeitige Nutzer und KI-Workloads zu gewährleisten."

Um groß angelegte Analyse-, Machine-Learning- (ML) und KI-Initiativen zu unterstützen, suchen europäische Unternehmen nach Plattformen, die sich leicht in Data-Science-Tools integrieren lassen, Programmiersprachen wie Python und R unterstützen und ML-Workflows in der Datenbank ermöglichen. Viele vertrauen auf Snowflake, um diese Anforderungen durch seine Tools, Beschleuniger und die integrierte Konnektivität mit ML-Plattformen von Drittanbietern zu erfüllen. Dies trägt laut ISG dazu bei, die Datenaufbereitung, Modellentwicklung und Bereitstellung zu optimieren, sodass Unternehmen fortschrittliche KI- und generative KI-Lösungen (GenAI) sicher und effizient implementieren können.

Unternehmen in Europa konzentrieren sich laut dem Bericht auch darauf, Daten durch sichere organisationsübergreifende Freigabe in strategische Vermögenswerte zu verwandeln. Für Projekte zur Datenmonetarisierung wenden sie sich zunehmend an den Snowflake Marketplace. Mit der zunehmenden Reife des Snowflake-Ökosystems spielen Dienstleister eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen dabei zu helfen, das Potenzial der Plattform auszuschöpfen, sichere Architekturen für den Datenaustausch zu entwerfen und Datenmarktplätze einzurichten.

Der Bericht stellt einen verstärkten Fokus auf Daten-Governance, Compliance und Sicherheit innerhalb des Snowflake-Ökosystems fest. Angesichts der Weiterentwicklung europäischer Vorschriften wie der DSGVO legen Unternehmen den Schwerpunkt auf robuste Daten-Governance-Frameworks, rollenbasierte Zugriffskontrollen und kontinuierliche Überwachung, um sensible Informationen zu schützen. IT-Dienstleister unterstützen ihre Kunden bei der Implementierung dieser Kontrollen, der Aufrechterhaltung auditfähiger Umgebungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

"Unternehmen, die auf Cloud- oder Multicloud-Umgebungen umsteigen, stehen vor Herausforderungen in Bezug auf Datenübertragung, Neukonfiguration von Workloads und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften", so Hemangi Patel, Senior Manager und Principal Analyst bei ISG Provider Lens Research und Hauptautor des Berichts. "Snowflake und seine Ökosystempartner vereinfachen diesen Übergang, indem sie Unternehmen die Implementierung einer vollständig verwalteten, cloudunabhängigen Architektur ermöglichen."

Der Bericht untersucht auch andere Trends im europäischen Snowflake-Ökosystem, darunter die wachsende Bedeutung von Partnerschaften und die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen, die kontinuierliches Lernen unterstützen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen europäische Unternehmen im Zusammenhang mit dem Snowflake-Ökosystem gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie in der ISG Provider Lens Focal-Points-Zusammenfassung hier.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 27 Anbietern in drei Quadranten: Snowflake-Beratungs- und Consulting-Services, Snowflake-Implementierungsservices und Snowflake-Managed- und Support-Services.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, DXC Technology, Infosys, LTIMindtree und TCS als führende Anbieter in allen drei Quadranten.

Darüber hinaus wird Mphasis in allen drei Quadranten als "Rising Star" ausgezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach Definition von ISG.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners" für Europa ist für Abonnenten oder als Einmal-Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens Quadrant-Reihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalysen mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Nutzung von KI, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626591478/de/

Contacts:

Pressekontakte:



Laura Hupprich, ISG

+1 203 517 3132

laura.hupprich@isg-one.com



Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com