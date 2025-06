Das Unternehmen liefert weiterhin nachhaltige Lösungen, mit denen Kunden und Verbraucher im Jahr 2024 27,3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden konnten.

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften hat seinen 2024 Do More Good Report veröffentlicht, der ein Jahr bedeutender Fortschritte, transformativer Innovation und des Engagements für die Menschen und den Planeten präsentiert. Der Bericht hebt die wichtigsten Erfolge der gesamten Organisation hervor und betont die Auswirkungen der nachhaltigen Lösungen von IFF anhand von vier Kernsäulen, die auf das neue Thema "The Science of Possible" abgestimmt sind: Conscious Sourcing, Intentional Innovation, Partnerships of Impact und Operating for the Future.

"Wir sind bestrebt, bei allem, was wir tun, das Beste aus Wissenschaft, Kreativität und Herzblut einzubringen", erklärte Erik Fyrwald, CEO von IFF. "Dieser Bericht ist mehr als nur eine Aufzeichnung der erzielten Fortschritte er spiegelt unser Engagement wider, durch kontinuierliche Innovation das Unmögliche möglich zu machen."

Der diesjährige Bericht präsentiert eine Vielzahl führender Innovationen, die Kunden in allen von IFF bedienten Märkten einen echten Mehrwert bieten. Einer davon ist, wie IFF durch seine Familie fortschrittlicher technischer Biomaterialien, die aus der enzymatischen Polymerisation von Pflanzenzucker hergestellt werden, daran arbeitet, von fossilen Rohstoffen wegzukommen. Die Designed Enzymatic Biomaterials (DEB)-Technologie ist ein völlig neues Verfahren zur Herstellung leistungsstarker, nachhaltiger Biomaterialien. Sie stellt einen Durchbruch in der Produktinnovation dar und hat das Potenzial, petrochemische Produkte aus einer Vielzahl von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie industriellen Anwendungen auf technisch machbare und kostengünstige Weise zu ersetzen.

Zu den Höhepunkten des 2024 Do More Good Report gehören:

Kundenorientierte Nachhaltigkeit: IFF-fähige Produkte trugen dazu bei, im Jahr 2024 27,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalentemissionen zu vermeiden das ist 16,5-mal mehr als die eigenen Produktionsemissionen des Unternehmens.

Innovation für Wirkung: Etwa 79 der zwischen 2023 und 2024 eingeführten neuen Produkte enthielten ein Nachhaltigkeitsversprechen, was das Ziel von IFF für 2030 unterstützt, dass alle neuen Innovationen den Menschen und dem Planeten zugutekommen sollen.

Förderung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette: Fünfundsiebzig natürliche Inhaltsstoffe wurden von ECOCERT mit dem Label "For Life" zertifiziert, das den Naturschutz und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Landwirte unterstützt.

Operative Exzellenz: Die Sicherheitsleistung des Unternehmens lag um 40 unter dem Niveau von 2021, nachdem die Gesamtzahl der meldepflichtigen Vorfälle gegenüber dem Vorjahr um 5 gesenkt werden konnte. Darüber hinaus haben 100 der Mitarbeiter eine Schulung zum Thema Geschäftsethik absolviert.

Die Führungsrolle von IFF im Bereich Nachhaltigkeit wird weiterhin von weltweit führenden Benchmarks wie dem Dow Jones Sustainability Index (Nordamerika), 2024 EcoVadis Platinum, CDP Climate A List, USA TODAYs America's Climate Leaders 2025 und Newsweeks America's Most Responsible Companies 2025 anerkannt.

Entdecken Sie den vollständigen 2024 Do More Good Report.

