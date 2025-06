Mit einer neuen Staffel des Serien-Blockbusters "The Bear" setzt Disney+ ein starkes Ausrufezeichen im Wettbewerb der Streaming-Plattformen. Analysten sehen darin nicht nur einen Schub für die Abonnentenzahlen, sondern auch ein klares Signal für weiteres Wachstumspotenzial an der Börse. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. Die Walt Disney Company profitiert weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...