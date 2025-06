Zürich - Der US-Dollar ist am Donnerstag weiter zurückgefallen. Zum Schweizer Franken fiel der «Greenback» während des Tages gar unter die Marke von 80 Rappen. Das war letztmals vor 14 Jahren so. Die gestiegenen Chancen auf Zinssenkungen in den USA setzen dem Dollar zu. Aktuell pendelt das Dollar/Franken-Paar um die Marke von 80 Rappen und notiert bei 0,8001 Franken. Am Morgen war der Kurs bis auf 0,7981 Franken gefallen und markierte damit ein Mehrjahrestief. ...

