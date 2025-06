DJ Aktien Schweiz in der Breite kaum verändert - UBS SMI-Tagesgewinner

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag zumindest in der Breite nur wenig getan, wobei es deutlich mehr Verlierer als Gewinner im SMI gab. Der Leitindex trat praktisch auf der Stelle und schloss mit 11.880 Punkten. Bei den 20 regulären SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,48 (Mittwoch: 18,99) Millionen Aktien.

An einem auf Unternehmensseite sehr nachrichtenarmen Tag gingen UBS mit einem Plus von 2,2 Prozent als SMI-Sieger aus dem Tag. Auf den Plätzen zwei und drei rangierten die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+1,1%) und Roche (+1,0%). Nestle, die am Vortag das Schlusslicht waren, gaben weiter nach, diesmal um 0,9 Prozent.

Am Ende lagen mit Holcim (-1,5%) und Amrize (-2,7%) die beiden Aktien, die im Wochenverlauf für einigen Gesprächsstoff gesorgt hatten. Seit Montag wird die Holcim-Aktie "ex Amrize" gehandelt, weil das unter Amrize firmierende US-Geschäft abgespalten wurde. Für eine Übergangszeit gehört die Amrize-Aktie nun auch dem SMI an, der somit 21 Werte umfasst. Am 19. September steht dann die jährliche Indexüberprüfung an, bei der darüber entschieden wird, wie die Indexzusammensetzung dann aussehen wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.