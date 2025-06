Der Dow Jones stieg am Donnerstag, gestützt durch eine allgemeine Verbesserung der Aktienmärkte.Die Anleger ignorierten einen negativen BIP-Bericht und konzentrierten sich auf die bevorstehenden mittelfristigen Faktoren.Die US-PCE-Inflationszahlen, die am Freitag veröffentlicht werden, werden die letzte Datenhürde in dieser Woche sein.Der Dow Jones ...

