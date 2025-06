New York - Technologiewerte hängen den iPhone-Konzern Apple immer stärker ab. In diesem Jahr hat Apple schon fast 20 Prozent an Wert eingebüsst und damit einen Tick mehr als der Elektroautobauer Tesla, dessen Aktien wegen der Nähe des Firmenchefs Elon Musk zu US-Präsdient Donald Trump unter Druck geraten waren. Zoll- und Nachfragesorgen erklären bei Apple die jüngsten Kursverluste. Am Donnerstag verlor die Apple-Aktie im New Yorker Handel 0,3 Prozent ...

