WASHINGTON, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriFORCE Growing Systems Ltd. ("AgriFORCE" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AGRI; AGRIW), ein innovationsgetriebenes Agtech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf geistigem Eigentum und nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschafts- und Energiebranche, gab heute bekannt, dass CEO Jolie Kahn als Gast am renommierten Bitcoin Policy Summit 2025 im Ronald Reagan Building and International Trade Center in Washington, D.C., teilgenommen hat.

Der Bitcoin Policy Summit ist ein exklusives Branchentreffen für geladene Gäste aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Energie und Politik. In diesem Jahr nahmen hochrangige US-Gesetzgeber, Vertreter von Regulierungsbehörden, Verwaltungsbeamte, führende Köpfe aus der Kryptoindustrie, dem Bitcoin-Mining und der Stablecoin-Entwicklung sowie Investoren aus der institutionellen Finanzwelt und Akademiker teil. Im Fokus der Veranstaltung standen zentrale Themen wie nationale Energiestrategien, die Regulierung digitaler Vermögenswerte und die Rolle dezentraler Technologien in künftigen globalen Finanzsystemen.

Die Teilnahme von Jolie Kahn unterstreicht die strategische Position von AgriFORCE an der Schnittstelle von Landwirtschaft, Energieinfrastruktur und digitalen Assets - insbesondere durch die firmeneigene TerraHash Digital-Plattform. Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Entwicklung energieeffizienter Bitcoin-Mining- und Rechenzentrumsprojekte und verfolgt die regulatorischen Entwicklungen im Stablecoin-Sektor sowie deren Auswirkungen auf den digitalen Handel und internationale Abwicklungssysteme.

"Der Bitcoin Policy Summit 2025 bot eine hervorragende Plattform für den Austausch mit führenden Stimmen aus der digitalen Finanz- und Infrastrukturbranche", so Kahn. "Stablecoins gewinnen zunehmend an Bedeutung als zentrale Bausteine eines zukünftigen monetären Ökosystems. Ihr Potenzial für schnellere, transparentere und kostengünstigere Transaktionen - insbesondere im Kontext von Energie und Rohstoffen - macht deutlich, wie wichtig eine digitale Infrastruktur ist, die auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Vertrauen basiert."

Stablecoins, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert zu halten - in der Regel gekoppelt an Fiat-Währungen -, gewinnen zunehmend an Bedeutung im internationalen Handel sowie bei der finanziellen Inklusion. Mit wachsender regulatorischer Klarheit und einer beschleunigten Marktakzeptanz prüfen Unternehmen wie AgriFORCE aktiv die infrastrukturellen Voraussetzungen für diese Entwicklung - von sicheren Mining-Betrieben bis hin zu leistungsfähigen Rechenzentren.

Zu den hochrangigen Teilnehmern des Gipfels zählten Abgeordnete beider Parteien aus den Blockchain-Ausschüssen des US-Senats und des Repräsentantenhauses, Kommissare der SEC und der CFTC, leitende Berater des US-Energieministeriums sowie des Amtes für Wissenschafts- und Technologiepolitik (Office of Science and Technology Policy, OSTP) des Weißen Hauses, ebenso wie Gründer führender Blockchain- und Fintech-Unternehmen. Podiumsdiskussionen, Roundtables und politische Briefings behandelten zentrale Fragen zum Spannungsfeld zwischen Innovationsförderung und Regulierung, wobei auch die Rolle der USA als wettbewerbsfähiger Standort für Blockchain, KI und digitale Finanzsysteme im Fokus stand.

Die Präsenz von AgriFORCE beim Bitcoin Policy Summit unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens zu verantwortungsvoller Innovation, politischem Dialog und unternehmerischer Führungsstärke im Aufbau einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur der Zukunft.

