Berlin - Die Bundestagsfraktionen der Grünen und Linken fordern, Tabakprodukte höher zu besteuern, Rauchverbote auszuweiten und Werbeverbote konsequent durchzusetzen.



"Höhere Preise sind eines der effektivsten Mittel, um insbesondere junge Menschen vom Rauchen abzuhalten", sagte Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die daraus resultierenden Mehreinnahmen sollten zweckgebunden in das Gesundheitswesen investiert werden." Außerdem brauche es ein komplettes Werbeverbot und eine Ausweitung von Rauchverboten - gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche: "Parks, Spielplätze, Schwimmbäder, Eingangsbereiche von Schulen, Sportanlagen und Haltestellen sollten bundesweit rauchfrei werden."



Die drogenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ates Gürpinar, erklärte: "Deutschland ist tabakpolitisch ein Entwicklungsland. Fast nirgends in der EU gibt es so wenige wirksame Gegenmaßnahmen. Wir wollen endlich das volle Werbeverbot, eine Begrenzung der Verfügbarkeit, höhere Preise und Einheitsverpackungen."



Damit folgen die Fraktionen den Empfehlungen aus einem kürzlich erschienenen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO).





