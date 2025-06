Berlin - Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, Stefan Genth, warnt vor einer Einflussnahme der Politik auf die Mindestlohnkommission und prognostiziert Arbeitsplatzverluste bei einer Erhöhung auf 15 Euro.



"Steigt der Mindestlohn auf 15 Euro, befürchtet der HDE erhebliche Jobverluste in der Branche", sagte Genth dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Unternehmen könnten die steigenden Kosten nicht mehr stemmen, erschwerend kämen die steigenden Lohnnebenkosten hinzu. Eine Anhebung auf 15 Euro würde zudem die Lohn-Preis-Spirale unnötig befeuern, fürchtet er.



Genth forderte, dass sich die Politik aus der Findung raushalten solle. "Die politische Einflussnahme auf die Mindestlohnkommission muss aufhören, der Staat hat sich aus der Lohnfindung rauszuhalten. Die Mindestlohnkommission entscheidet unabhängig und wissenschaftlich, die Tarifautonomie ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt", so der HDE-Hauptgeschäftsführer.





